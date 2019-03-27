Мишин: Туктамышева и Самодурова будут стараться. По-другому сказать не хочу

Заслуженный тренер России Алексей Мишин поделился ожиданиями от командного чемпионата мира, который пройдёт в Фукуоке (Япония) с 11 по 14 апреля. В составе сборной России выступят подопечные Мишина Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

«Думаю, что Япония не будет главным конкурентом России, если говорить о командном зачёте. Япония будет главным конкурентом среди девочек, в разделе женского одиночного катания. Французы могут представить одну из сильнейших в мире пар и одну из сильнейших танцевальных пар. У них неплохой одиночник. Так что здесь всё не так просто.

Учитывая опыт последней Олимпиады, к участникам командных соревнований предъявляется особое требование. Они могут не показывать рекордных результатов, но не должны опускаться ниже хороших результатов.

Кто главный фаворит турнира в общем зачёте? Думаю, что Россия всё-таки сильна. Мои ученицы? Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова будут стараться. По-другому сказать не хочу. Загадывать не будем», – цитирует Мишина «Спорт день за днём».

В турнире помимо сборной России примут участие команды США, Японии, Франции, Италии и Канады.