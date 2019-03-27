Бутырская: Тутберидзе и Медведева, наверное, подружками не станут

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская оценила отношения тренера Этери Тутберидзе и фигуристки Евгении Медведевой. По итогам минувшего сезона Медведева покинула группу Тутберидзе и стала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером.

«Мы не можем просить их помириться. Это личное дело каждого. Первой должна, наверное, мириться Женя. Она очень много получила от Этери Георгиевны, которая вложила в неё много души, сил. Медведева – ученица Тутберидзе с малолетства. Женя занималась у неё с маленького возраста, а не просто откуда-то пришла. Этери Георгиевна её воспитала и довела до очень серьёзных побед. Считаю, что серебро на Олимпийских играх – это тоже победа. Медведевой можно было обижаться только на саму себя. Она проиграла Олимпиаду, потому что у неё не хватало технического арсенала. В этот момент Алина была лучше. Этери Георгиевна должна была её не допускать на Олимпиаду?! Тогда бы Алина не стала олимпийской чемпионкой. Не факт, что через четыре года она сможет отстоять этот титул.



Тутберидзе обижена, что у Медведевой что-то получилось без неё? Если бы Женя стала чемпионкой мира, наверное, Этери было бы сложно. Но Медведева – не первая. Она третья. После двух учениц Этери Георгиевны. А дальше у Этери Георгиевны сидят ещё такие же шикарные девчонки.



Тутберидзе и Медведева, наверное, не станут подружками, но в душе они должны друг друга простить. Им будет легче. Затаить обиду, злость – это как-то неправильно. Нормальные люди так не поступают», — цитирует Бутырскую «Спорт день за днём».

На прошедшем в Сайтаме чемпионате мира Медведева завоевала бронзу. Золото и серебро в активе подопечных Тутберидзе — Алины Загитовой и Элизабет Турсынбаевой.