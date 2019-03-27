Жулин: Медведева должна сделать первый шаг к примирению с Тутберидзе

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил отношения тренера Этери Тутберидзе и фигуристки Евгении Медведевой. По итогам минувшего сезона Медведева покинула группу Тутберидзе и стала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером.

«Должны ли Тутберидзе и Медведева помириться? А почему вы меня спрашиваете? Захотят – помирятся. На мой взгляд, Евгения должна сделать первый шаг к примирению. Во-первых, она – ученица. Во-вторых, ушла, как я знаю, особо не прощаясь. Я сам тренер. Поэтому занимаю эту позицию», — приводит слова Жулина «Спорт день за днём».

На прошедшем в Сайтаме чемпионате мира Медведева завоевала бронзу. Золото и серебро в активе подопечных Тутберидзе — Алины Загитовой и Элизабет Турсынбаевой.