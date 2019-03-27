Якимец: я не фанат «Ютуба» и соцсетей, а вот про учёбу не забываю

Российская биатлонистка Диана Якимец, которая примет участие в чемпионате России, рассказала о подготовке к турниру.



«Самочувствие сейчас хорошее. Есть ощущение, что к концу сезона форма приходит. Но так это или нет – покажут только соревнования.

Как может повлиять погода? Нас радовало в Тюмени солнышко несколько дней. Правда, потом стало пасмурно. Всё это приводит к тому, что трасса начала таять. С другой стороны, все в равных условиях, так что борьба будет честной и справедливой.

Сейчас пытаюсь больше времени уделить восстановлению. Я не фанат «Ютуба» или соцсетей. Даже «Инстаграм» у меня появился недавно, но я туда ничего не выкладываю. А вот про учёбу не забываю. Ей много внимания уделяю помимо тренировок. Учусь в Красноярске в Сибирском федеральном университете в магистратуре», — цитирует Якимец «Тюменская арена».