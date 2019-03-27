Леонова: на ЧМ Загитова наконец-то не мучилась, а наслаждалась прокатом

Российская фигуристка Алёна Леонова прокомментировала победу Алины Загитовой на чемпионате мира в Сайтаме.



«Я очень надеялась, что Алина соберётся и не упустит своего шанса выиграть золото, ведь именно этой медали ей не хватало. Слышала, что Загитова думала сняться с турнира, и сильно удивилась этому. Казалось, что в Японии она находится в отличной форме. Неужели за неделю до старта всё было так плохо, что думали даже сняться? В любом случае правильно сделали, что не снялись. Надо выходить и бороться. Алина не опустила рук, боролась сама с собой и в конце концов пришла к такому выдающемуся результату.



У каждого спортсмена бывают неудачи. Тем более Загитову очень сильно вымотал олимпийский сезон. И морально, и физически. Весь прошлый сезон Алина каталась на каком-то космическом уровне, была лучше всех и выиграла Олимпиаду. Это всё очень тяжело даётся.



Сейчас, думаю, Алина многое переосмыслила в своей жизни. Ведь её проблемы прежде всего шли от головы. Она поняла, что нужно выходить и кататься так, как она каталась на Олимпиаде. Думать только о своём катании, не о местах и не о том, что она может кого-то подвести. Наконец-то Алина не мучилась, а наслаждалась на льду прокатом и самой собой», — цитирует Леонову «Спорт Бизнес Online».

Посчитали – не хватает. Призовые Загитовой – это смех для лыжников? Сезон в зимних видах спорта закончен. Разбираемся, кто заработал больше – Клебо или Бё, Логинов или Большунов. А как дела у Загитовой?