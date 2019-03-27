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О. Васильев: бронза Медведевой на чемпионате мира дорогого стоит

О. Васильев: бронза Медведевой на чемпионате мира дорогого стоит
Другие / Фигурное катание

Тренер Олег Васильев прокомментировал выступление Алины Загитовой (золото) и Евгении Медведевой (бронза) на чемпионате мира в Сайтаме.

«Медведева боролась за свою медаль всеми доступными и легальными способами. Ей было очень нелегко, но Женя справилась, доказала себе и всем остальным, что с этого дня будет становиться только лучше и лучше. Её бронза очень дорогого стоит.

Загитова? Тут ситуация другая, и я тоже очень рад за неё. Рад, что Алина справилась со всеми неудачами, которые преследовали её практически с начала сезона. Её золотая медаль – то чудо, которого многие ждали, но в которое мало кто верил.

Все же помнят, как она замечательно откатала на челленджере в Оберстдорфе обе программы, установила мировой рекорд. После этого она ни на одном из турниров не могла откатать чисто две программы. В основном это касается произвольной. То, что сейчас она смогла под таким давлением откатать чисто в Сайтаме, – это здорово", — цитирует Васильева «Команда России».

Сборная России по фигурному катанию лучшая в мире. Спасибо Загитовой
Невероятная Загитова, героическая Медведева, космический американец и куча мировых рекордов. Каким мы запомним чемпионат мира 2019.
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