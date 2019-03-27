Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Рэндалл излечилась от рака груди

Олимпийская чемпионка—2018 в командном спринте американка Киккан Рэндалл сообщила, что вылечилась от рака молочной железы.

«Насколько знаю, у меня теперь нет рака. Это было совершенно невероятное приключение, абсолютно противоположные ощущения от того момента, когда я шла к золотой медали. Удивительно, что мой спортивной настрой быстро взял верх. Я понимала, что это будет моим последним испытанием», — сказала Рэндалл в интервью NBC News.

Напомним, в июле прошлого года у чемпионки мира была диагностирована эта болезнь. Тогда же она начала курс химиотерапии, а в ноябре перенесла операцию по удалению опухоли. Рэнделл рассказывала о своём здоровье в блоге и соцсетях, а также участвовала в программах по борьбе с раком.

Рэндалл вместе со своей подругой по команде Джессикой Диггинс принесли сборной США первую золотую медаль Олимпийских игр в истории.