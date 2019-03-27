Финал Гран-при в сезоне-2020/21 предварительно пройдёт в Пекине

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовал предварительное расписание этапов Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21.

Пекин предварительно утверждён местом проведения финала Гран-при, который состоится 10-13 декабря 2020 года. Московский этап Гран-при запланирован на 20-22 ноября.

Полный предварительный календарь Гран-при сезона-2020/21:

Skate America (США) — 23-25 октября 2020 года,

Skate Canada (Канада) — 30 октября — 1 ноября,

Cup of China (Китай) — 6-8 ноября,

Internationaux de France (Франция) — 13-15 ноября,

Rostelecom Cup (Москва, Россия) — 20-22 ноября,

NHK Trophy (Япония) — 27-29 ноября,

Финал (Пекин, Китай) — 10-13 декабря.

Также ISU сообщил, что чемпионат мира по конькобежному спорту в 2021 году предварительно отдан Пекину, даты турнира — 25-28 февраля.