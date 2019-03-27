Клебо пропустит вторую часть чемпионата Норвегии из-за простуды

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо пропустит вторую часть чемпионата Норвегии по лыжным гонкам, которая пройдёт в ближайшие выходные, сообщает интернет-портал TV2. 22-летний спортсмен простудился.

Первая часть чемпионата Норвегии состоялась в конце января — начале февраля, а во второй части в выходные пройдут масс-старт на 50 км классикой и индивидуальная гонка на 10 км коньком.

Напомним, в этом сезоне Йоханнес Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира. Норвежец набрал 1717 очков и опередил на 100 балов российского лыжника Александра Большунова.

Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/19.