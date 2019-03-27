Гончаренко: поражена силой характера Загитовой. Её победа на ЧМ — это правильно

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала победу фигуристки Алины Загитовой на чемпионате мира в Сайтаме.

«Поражена силой характера Алины. Ей было очень тяжело, но она не дрогнула, доказала, что она лучше всех, и не случайно. Очень важно, что она подтвердила: её победы – это закономерность. Даже при наличии спортсменок с тройным акселем она способна выигрывать своим катанием.

Очень радостно за неё. Её золотая медаль на чемпионате мира – это правильно. И для неё эта награда, мне кажется, будет не менее любима и значима, чем олимпийская, потому что победа в Сайтаме была посложнее, чем в Пхёнчхане, ведь тело поменялось, но она с ним справляется. Двойной респект ей и самые наилучшие пожелания", — цитирует Гончаренко РИА «Новости».