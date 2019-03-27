Шляхтин: надеюсь, после объяснений вопрос по Маслакову не будет стоять остро

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин выразил надежду, что после встречи с председателями рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению членства ВФЛА и данных им разъяснений у организации больше не возникнет вопросов относительно правомерности работы Валентина Маслакова тренером.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил о том, что в сборной России присутствуют тренеры, которые были замешаны в допинг-скандале, приведшем к отстранению ВФЛА. В частности, речь идёт о Валентине Маслакове, который с 2007 по 2015 год занимал пост главного тренера национальной команды, а теперь числится ответственным за спринт и барьерный бег (400 м, 400 м с/б, 4х400 м).

«Касаемо Валентина Маслакова, очень надеюсь, что мне удалось сегодня дать объяснения, после которых вопрос о правомерности его нахождения на тренерской работе не будет стоять столь остро», — приводит слова Шляхтина сайт ВФЛА.