Бах — о скандале в Зеефельде: надеемся, что все виновные будут жестко наказаны

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил надежду, что все виновные в допинг-скандале на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде будут наказаны.



27 февраля сотрудники полиции Австрии и Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть и провели обыски в расположении нескольких сборных на ЧМ, задержав по подозрению в нарушении антидопингового законодательства пятерых лыжников из сборных Австрии (двое), Эстонии (двое) и Казахстана (один).



«Что касается Зеефельда, то мы надеемся, что всё будет прояснено, а тайное станет явным. Надеемся, что в случае доказательства вины спортсмены и врачи будут наказаны быстро и жестко», – цитирует Баха интернет-портал ТАСС.