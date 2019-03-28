Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Бах — о скандале в Зеефельде: надеемся, что все виновные будут жестко наказаны

Бах — о скандале в Зеефельде: надеемся, что все виновные будут жестко наказаны
Другие / Лыжный спорт

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил надежду, что все виновные в допинг-скандале на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде будут наказаны.

27 февраля сотрудники полиции Австрии и Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть и провели обыски в расположении нескольких сборных на ЧМ, задержав по подозрению в нарушении антидопингового законодательства пятерых лыжников из сборных Австрии (двое), Эстонии (двое) и Казахстана (один).

«Что касается Зеефельда, то мы надеемся, что всё будет прояснено, а тайное станет явным. Надеемся, что в случае доказательства вины спортсмены и врачи будут наказаны быстро и жестко», – цитирует Баха интернет-портал ТАСС.

Кюрё — о допинговом скандале на ЧМ в Зеефельде: крупная рыба продолжает плавать
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент