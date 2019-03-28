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Медведева хочет выучить четверные прыжки на следующий сезон

Фото: Maddie Meyer/Getty Images
Медведева хочет выучить четверные прыжки на следующий сезон
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что намерена учить четверные прыжки на следующий сезон.

«Я была очень счастлива представлять свою страну на чемпионате мира. Был сложный отбор, но я справилась. Я сделала большие шаги вперед, даже скорее пробежала небольшую дистанцию вперёд.

Главная моя цель на начало следующего сезона – по-настоящему выучить сложные прыжки. Например, четверной сальхов и четверной тулуп. Фигурное катание развивается, это очевидно. Я уже сейчас чувствую, как будет сложно бороться в следующем сезоне.

Моя цель – стать сильнее физически и психологически, делать самые сложные элементы сначала на тренировках, а потом и на соревнованиях», – рассказала Медведева в интервью МОК.

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