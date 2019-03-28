Медведева хочет выучить четверные прыжки на следующий сезон

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что намерена учить четверные прыжки на следующий сезон.



«Я была очень счастлива представлять свою страну на чемпионате мира. Был сложный отбор, но я справилась. Я сделала большие шаги вперед, даже скорее пробежала небольшую дистанцию вперёд.



Главная моя цель на начало следующего сезона – по-настоящему выучить сложные прыжки. Например, четверной сальхов и четверной тулуп. Фигурное катание развивается, это очевидно. Я уже сейчас чувствую, как будет сложно бороться в следующем сезоне.



Моя цель – стать сильнее физически и психологически, делать самые сложные элементы сначала на тренировках, а потом и на соревнованиях», – рассказала Медведева в интервью МОК.

Медведева: надеюсь, у меня больше не будет ни серебра, ни бронзы