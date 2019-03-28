Загитова назвала странным вопрос о мужчине своей мечты

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова стала гостем программы одного из японских телеканалов и ответила на ряд вопросов. В частности, россиянку спросили, какими качествами должен обладать мужчина её мечты.

«Я об этом не думала, честно говоря. Это очень странный вопрос», — сказала 16-летняя Загитова.

Видео доступно в «инстаграме» Team Zagitova.

На прошедшем в Сайтаме (Япония) чемпионате мира по фигурному катанию Загитова выиграла золото. Серебряным призёром стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Бронза досталась россиянке Евгении Медведевой.

На чемпионате Европы 2019 года в Минске (Беларусь) Загитова заняла второе место, а на чемпионате России в Саранске стала пятой.