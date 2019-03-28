Двукратная чемпионка ОИ по тяжёлой атлетике дисквалифицирована за допинг

Двукратная олимпийская чемпионка по тяжёлой атлетике, представительница Китайского Тайбэя Сюй Шуцзин была дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Taipei Times. В допинг-пробе спортсменки, взятой перед чемпионатом мира 2017 года, были обнаружены следы запрещённого препарата.

По словам спортсменки, в тот период она чувствовала себя не лучшим образом, и родственники посоветовали ей принять препарат для диеты, чтобы избавиться от стресса и поднять себе настроение.

Сюй Шуцзин признала свою вину и вернула серебряную медаль, завоёванную на чемпионате мира 2017 года.

«Я приму заслуженное наказание. Хочу искренне извиниться за причинённый вред. Я приняла запрещённый препарат по ошибке. Надеюсь, все молодые спортсмены будут сверять состав препаратов для диеты в Национальном тренировочном центре, прежде чем принимать их», — сказала спортсменка.