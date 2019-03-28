Малышко: личные гонки в этом сезоне у меня получились примерно на 30%

Биатлонист Дмитрий Малышко оценил состояние перед спринтерской гонкой, которая состоится в рамках чемпионата России в Тюмени сегодня, 28 марта.



«После прилёта в Тюмень уже успели отдохнуть немного, откатали лыжи и пристреляли винтовки. Хочется наконец приехать домой, сезон получился длинный, давно не видел родных. Прошедший сезон? Не могу сказать, что он для меня получился успешным, не могу занести его в актив. Я всегда делаю упор на личные гонки, а они у меня получились примерно на 30%», — приводит слова Малышко сайт «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дмитрий Малышко завоевал золото в супермиксте и бронзу в спринте на чемпионате Европы в Минске (Беларусь), а также бронзу в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).