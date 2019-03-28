Олимпийская чемпионка прибыла на ЧР по биатлону, чтобы поддержать своего парня

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлониста Динара Алимбекова рассказала, почему прибыла в Тюмень на чемпионат России.

«Я приехала поддержать своего парня – Кирилла Стрельцова из Московской области. Плюс провожу в «Жемчужине Сибири» закатку. Я люблю Тюмень. Уже в третий раз приезжаю сюда в конце сезона, мне тут очень нравится.

Надеюсь, Кирилл порадует меня на огневых рубежах. Потому что он совсем что-то не стреляет. По себе знаю, что после неудачного старта лучше человека не трогать. Но вообще он ко мне прислушивается!" — цитирует Алимбекову «Тюменская арена».

Динара также оценила выступление в сезоне.

«Итогами сезона довольна, но не скажу, что всё прекрасно. В ряде стартов можно было выступать и справляться лучше. Но, в общем, после операции, я считаю, провела сезон достойно», — сказала Алимбекова.