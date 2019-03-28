Глазырина: лыжи у меня неплохо работали от начала и до конца гонки

Биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени.



«У меня лыжи неплохо работали от начала до конца гонки, это добавляло мне позитива, так бежать легче. Только жарко было бежать, но в этом уже всем тяжело. Моё возвращение в спорт? Было волнение, хотя раньше ещё в Кубке России бегала, однако в Тюмени другой уровень и зрители присутствуют. В соперниках уже были девушки, которые участвовали в этом сезоне на международных соревнованиях. На стрельбище долго выцеливала, но вроде бы всё получилось в итоге неплохо», — цитирует Глазырину сайт «Матч ТВ».

В начале мая 2018 года антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов приняла решение о двухлетней дисквалификации Глазыриной с 24 апреля 2018 года. Дисквалификация действовала с момента отстранения спортсменки, поэтому срок оказался меньше. Биатлонистка обвинялась в использовании допинга, по информации из доклада Макларена и данным Московской антидопинговой лаборатории.