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Миронова: конец сезона, все уже набегались, а на трассе — каша

Миронова: конец сезона, все уже набегались, а на трассе — каша
Другие / Биатлон

Биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Она заняла третье место, совершив три промаха.

«Это конец сезона, все уже набегались, а на трассе — каша, по ней бежать тяжело. Стрельба? На „стойке“ не было ветра, но я немного зацелила и допустила промахи. Задачи на чемпионат России? Отдать все силы и ехать отдыхать», — приводит слова Мироновой сайт «Матч ТВ».

Чемпионкой России стала Екатерина Глазырина, отбывшая дисквалификацию за допинг. Второй результат продемонстрировала Лариса Куклина.

Сегодня, 28 марта, в Тюмени также состоится мужская спринтерская гонка. 30 марта пройдут гонки преследования. Чемпионат России по биатлону завершится 2 апреля.

Отбывшая дисквалификацию за допинг Глазырина выиграла спринт на ЧР в Тюмени
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