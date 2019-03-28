Куклина: бежать было реально тяжело

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Она завоевала серебряную медаль, не допустив ни одного промаха.



«Последний круг мне дался очень тяжело, но возможно, что сказалась дорога, потому что прибыла в Тюмень только в ночь в среду. Довольна, что справилась со стрельбой, потому что бежать было реально тяжело», — приводит слова Куклиной сайт «Матч ТВ».

Чемпионкой России стала Екатерина Глазырина, отбывшая дисквалификацию за допинг. Третий результат продемонстрировала Светлана Миронова.



Сегодня, 28 марта, в Тюмени также состоится мужская спринтерская гонка. 30 марта пройдут гонки преследования. Чемпионат России по биатлону завершится 2 апреля.