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Биатлонистка Мошкова: слава богу, что добежала до финиша

Биатлонистка Мошкова: слава богу, что добежала до финиша
Другие / Биатлон

Биатлонистка Екатерина Мошкова поделилась впечатлениями от выступления в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Она заняла шестое место, совершив один промах.

«Слава богу, что добежала до финиша, потому что трасса рассыпанная. Она прямо с самого начала была плохая, так что никакого преимущества у первой группы нет. После Универсиады хочется вновь всем доказать, что я могу показывать результат», — приводит слова Мошковой сайт «Матч ТВ».

Чемпионкой России в спринте стала Екатерина Глазырина. Второй результат продемонстрировала Лариса Куклина, третье место заняла Светлана Миронова.

На зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске Екатерина Мошкова завоевала три золотые и одну серебряную награду.

Отбывшая дисквалификацию за допинг Глазырина выиграла спринт на ЧР в Тюмени
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