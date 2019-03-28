Биатлонистка Мошкова: слава богу, что добежала до финиша

Биатлонистка Екатерина Мошкова поделилась впечатлениями от выступления в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Она заняла шестое место, совершив один промах.



«Слава богу, что добежала до финиша, потому что трасса рассыпанная. Она прямо с самого начала была плохая, так что никакого преимущества у первой группы нет. После Универсиады хочется вновь всем доказать, что я могу показывать результат», — приводит слова Мошковой сайт «Матч ТВ».

Чемпионкой России в спринте стала Екатерина Глазырина. Второй результат продемонстрировала Лариса Куклина, третье место заняла Светлана Миронова.

На зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске Екатерина Мошкова завоевала три золотые и одну серебряную награду.