Казакевич: на первом подъёме Норицын сказал, что я борюсь за тройку

Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Она заняла четвёртое место, проиграв завоевавшей бронзу Светлане Мироновой 2,7 секунды.

«На первом подъёме Норицын на трассе сказал, что я борюсь за тройку, однако не сказал отставание. Только к началу второго круга стала понимать, что совсем близко нахожусь к третьему месту. На финише отдала все силы, хотя трасса была трудная, бежать тяжело. Я намеренно отказалась от участия в юниорских стартах, чтобы бежать уже здесь и понимать, над чем дальше работать», — приводит слова Казакевич сайт «Матч ТВ».

Чемпионкой России в спринте стала Екатерина Глазырина. Серебро завоевала Лариса Куклина.