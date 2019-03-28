Кайшева: в Тюмени у меня всё получается лучше, чем в Хольменколлене

Биатлонистка Ульяна Кайшева поделилась впечатлениями от выступления в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Она заняла пятое место, совершив два промаха.

«Ощущения после финиша? Вполне рабочие, бодрые. Рада, что удалось нормально передвигаться по такой разбитой трассе, были проблемы со „стойкой“. Здесь всё получается лучше, чем в Хольменколлене, нервозности явно меньше. В гонке преследования буду чувствовать себя более уверенной, стартуя из-за спины», — приводит слова Кайшевой сайт «Матч ТВ».

Чемпионкой России в спринте стала Екатерина Глазырина. Второй результат продемонстрировала Лариса Куклина, третье место заняла Светлана Миронова.

Сегодня, 28 марта, в Тюмени также состоится мужской спринт.