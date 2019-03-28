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Миронова: ещё не знаю, буду ли выступать в гонке преследования

Миронова: ещё не знаю, буду ли выступать в гонке преследования
Другие / Биатлон

Биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от выступления в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Она заняла третье место.

«Из-за тёплой погоды бежать, конечно, было тяжело. Понимаем, что сейчас конец сезона и все устали, но настроены на борьбу. Я промахнулась два раза на «стойке», слишком долго выцеливала перед выстрелами. Вот и допустила осечку.

У меня пасьют под вопросом. Ещё не знаю, буду ли выступать в гонке преследования. Сезон был тяжёлый, длинный. А в программу чемпионата России входят ещё масс-старт и эстафета. Так что решим с тренером, в каких гонках будут ещё стартовать.

Слышала, как болеют трибуны. Спасибо поклонникам биатлона за это. Слышала и в свой адрес слова поддержки", — цитирует Миронову «Тюменская арена».

Чемпионкой России стала Екатерина Глазырина, второе место заняла Лариса Куклина.

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