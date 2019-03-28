Сливко — о 4 промахах на «лёжке»: когда стреляла, не понимала, что такое

Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Она заняла 33-е место, совершив 5 промахов, 4 из которых — на «лёжке».

«Что случилось на первом рубеже? Пока не могу сказать. Когда стреляла, не понимала, что такое. Потом сказали, что всё ушло вниз. Так что, наверное, ветер. Четыре промаха – и все габариты.

Дистанция очень трудная. Нереально тяжело бежать. Селитра никак не помогла, трасса разбита", — приводит слова Сливко «Тюменская арена».

Чемпионкой России в спринте стала Екатерина Глазырина. Второй результат продемонстрировала Лариса Куклина, третье место заняла Светлана Миронова. Сегодня, 28 марта, в Тюмени также состоится мужской спринт.