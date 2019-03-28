Глазырина: один болельщик постоянно кричал мне на трассе «Катя лучшая!»

Биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала победу в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени.

«Не оставляла специально силы на последний круг. Старалась добавить, но, по ощущениям, шла так же, как на втором. Хорошо работали лыжи. Я видела, как многих накатывала. По такой трассе это большой плюс. У меня много лыж как раз на тёплую погоду, так что есть из чего выбрать. Спасибо сервису.

У меня на пристрелку ушло очень много выстрелов. Тем более ветер менялся. Но удалось справиться. В Кубке России была скорее контрольная тренировка. Но она помогла мне понять, в какой я форме, над чем ещё стоит поработать. Те состязания внесли свою частицу в сегодняшнюю победу.

Болельщики радостно меня приветствовали? Да, а одного я хочу отметить особенно. Он стоял на трассе и постоянно кричал мне «Катя лучшая!». Я ещё думала, это он меня подбадривает или следит онлайн за результатами? В общем, спасибо ему и всем фанатам. Столько людей приехали в будний день в «Жемчужину Сибири», это здорово", — цитирует Глазырину «Тюменская арена».

Второе место заняла Лариса Куклина, третьей стала Светлана Миронова.