Куклина: сезон был длинный, но это не значит, что мне уже тяжело выступать

Биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от выступления в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Она завоевала серебряную медаль, не допустив ни одного промаха.

«Лыжня сегодня сильно разбита, и гонка получилась очень тяжёлой. Погода внесла свои коррективы. Но можно сказать, что я выросла в «Жемчужине Сибири» и отлично знаю её трассы. Ведь в своё время немало лет выступала за сборную Тюменской области.

Сезон был длинный. Но это не значит, что в его концовке мне уже тяжело выступать. Настроена и в других стартах чемпионата страны стараться показать достойный результат.

Постараемся восстановиться после спринта. И другие биатлонистки находятся точно в таких же условиях. Гонка будет контактная, поэтому посмотрим, что получится", — приводит слова Куклиной «Тюменская арена».

Чемпионкой России стала Екатерина Глазырина. Третий результат продемонстрировала Светлана Миронова.