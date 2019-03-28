Казакевич: в Тюмени бежим на остаточных силах

Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Она заняла четвёртое место.

«Тяжёлая гонка, ветер гулял на рубеже. С «лёжкой» справилась, а вот два промаха на «стойке» — это мои ошибки. Они мне стоили призовой позиции.

В топ-4 – три спортсменки из Свердловской области? Это всё же не командная подготовка. Света Миронова приехала из Норвегии с Кубка мира. Я не так давно выступала на Кубке IBU. Сезон выдался тяжёлым, плотным. В Тюмени бежим на остаточных силах. Наша сервис-бригада справилась отлично, спасибо ей!

Сезон было неплохим. Я бегала и по женщинам, и на ряде юниорских стартов. Концовку сезона провела сильнее. В начале не всегда получилась стрельба, но потом добавила и в этом компоненте", — цитирует Казакевич «Тюменская арена».



Победительницей гонки стала Екатерина Глазырина.