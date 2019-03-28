Губерниев: спортсменов, не желающих общаться с прессой, нужно штрафовать

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к спортсменам, которые отказываются общаться с прессой.



«Кто не общается с прессой – штрафовать. Не мне нужно, чтобы спортсмены общались со мной, и не Kalashnikov Media. Это нужно людям. Мы — проводники в данной ситуации. Если спортсмены не хотят зарабатывать… Вот у вас Kalashnikov Media написано, у меня Nordski, наверное, не просто так мы все это написали. Наверное, есть ответственность перед людьми, которые нас обули, одели, денег дали, что-то такое.



Как словенки, например, в эстафете лыжной стали серебряными призёрами в командном спринте. У них 10 спонсоров я насчитал, и они показывают их радостно: «Вот, ребята, вот мы здесь».



У иностранцев у всех позиция тех, кто не общается, это касается и лыжников, и тех, кто не так активно общается. Это странная история, но спонсоры приходят под телевидение. Спонсоры не приходят под группу «ВКонтакте», в конечном счёте.



Именно пока ещё сейчас спортивные трансляции – это телевидение. Спортсменам платит регион, спортсменам платит стипендию Минспорт, спортсмены получают какие-то призовые деньги – ответственность должна быть безусловная.



Понимаете, те, кому надо, они общаются, и слава богу. А кому не надо – может, они и не нужны на самом деле публике? Мне, ещё раз повторяю, я уже много раз об этом говорил, вообще по барабану, кто общается со мной, с коллегами моими — это нужно телезрителям. Вот нас люди смотрят: ребята, это вам нужно, вам, не мне. Я проводник», — сказал Губерниев в интервью Kalashnikov Media.

Больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте Kalashnikov Media.

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