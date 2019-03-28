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11-летняя подопечная Тутберидзе выполнила четверной тулуп на тренировке

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
11-летняя подопечная Тутберидзе выполнила четверной тулуп на тренировке
Другие / Фигурное катание

11-летняя фигуристка Софья Акатьева, работающая в группе тренера Этери Тутберидзе, на тренировке выполнила четверной тулуп. На прошедшем первенстве России спортсменка заняла второе место в младшей возрастной категории.

Видео доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

«Шоу должно продолжаться», – подписала видео Этери.

На прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) подопечные Тутберидзе завоевали золото и серебро. Победительницей соревнований стала россиянка Алина Загитова, второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Тройку призёров замкнула бывшая подопечная Этери россиянка Евгения Медведева, в этом сезоне работающая с канадским специалистом Брайаном Орсером.

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