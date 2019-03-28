Коблова возьмёт паузу в карьере из-за травмы ноги

Серебряный призёр Олимпийских игр—2016 по женской борьбе Валерия Коблова приняла решение не выступать в текущем сезоне из-за проблем с ногой.



«В этом году я точно не буду участвовать в соревнованиях. Я решила взять паузу на некоторое время, хотя медицинских противопоказаний для занятий борьбой у меня нет. Но когда я начинаю набирать тренировочные часы, колено отекает, и я думаю, что лучше будет пока вообще прекратить нагрузки. И дать колену время на адаптацию.



Если я наберу форму, то, возможно, начну выступать в начале следующего года. Но в этом году я точно не буду выступать, сейчас я сделаю упор на семью», – цитирует Коблову «Р-Спорт».

Помимо серебряной медали на Играх в Рио-де-Жанейро 26-летняя спортсменка выигрывала чемпионаты Европы, Универсиаду в Казани и серебро чемпионата мира.