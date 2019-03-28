Елисеев: у меня было хорошее самочувствие, лыжи работали прекрасно

Биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Он захватил лидерство, несмотря на два промаха.

«Почему бежал в одной футболке? Очень тепло было на трассе, хотя и ветерок прохладный. У меня было хорошее самочувствие, работали прекрасно лыжи. Стрельба? На „лёжке“ были сложные погодные условия с ветром, а на „стойке“ уже сам недоработал.

Для нас трассу подготовили, посыпав селитрой. Есть небольшой участок на 30 метров, а потом отлично", — приводит слова Елисеева сайт «Матч ТВ».

Ранее спринтерскую гонку у женщин выиграла Екатерина Глазырина. Гонки преследования у женщин и мужчин пройдут 30 марта. Чемпионат России по биатлону в Тюмени завершится 2 апреля.