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Малиновский: Хованцев говорит, у меня проблемы со спиной? Спрашивайте у него

Малиновский: Хованцев говорит, у меня проблемы со спиной? Спрашивайте у него
Другие / Биатлон

Биатлонист Игорь Малиновский прокомментировал собственное выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. 22-летний уроженец Мильково занял 53-е место, допустив три промаха.

«Всё печально, даже говорить стыдно. Сезон не очень провальный, где-то лучше, где-то хуже. Хованцев говорит, что у меня проблемы со спиной? Это лучше у него спрашивать. Теперь нужно отдохнуть, на вертолёте полетать. Почему отрастил усы? Просто так захотелось», — цитирует Малиновского официальный сайт «Матч ТВ».

Победителем спринтерской гонки стал Матвей Елисеев, второе место занял лидер сборной России Александр Логинов, бронзовая медаль в активе Ивана Томилова. Евгений Гараничев финишировал с 18-м временем.

Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону, Логинов — второй
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