Малиновский: Хованцев говорит, у меня проблемы со спиной? Спрашивайте у него

Биатлонист Игорь Малиновский прокомментировал собственное выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. 22-летний уроженец Мильково занял 53-е место, допустив три промаха.



«Всё печально, даже говорить стыдно. Сезон не очень провальный, где-то лучше, где-то хуже. Хованцев говорит, что у меня проблемы со спиной? Это лучше у него спрашивать. Теперь нужно отдохнуть, на вертолёте полетать. Почему отрастил усы? Просто так захотелось», — цитирует Малиновского официальный сайт «Матч ТВ».



Победителем спринтерской гонки стал Матвей Елисеев, второе место занял лидер сборной России Александр Логинов, бронзовая медаль в активе Ивана Томилова. Евгений Гараничев финишировал с 18-м временем.