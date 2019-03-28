Буртасов: любовь к Павловой окрыляет и помогает бежать

Биатлонист Максим Буртасов поделился впечатлениями от выступления в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Он занял пятое место, не совершив ни одного промаха.



«Тяжело. Хорошо, что трассу посыпали селитрой, ведь у женщин она проваливалась. Привыкаем, боремся, силы ещё остались, постараемся доработать. Старался отработать чисто, стрелять быстрее и показать результат, на который способен», — приводит слова Буртасова сайт «Матч ТВ».

Максим также отметил поддержку со стороны возлюбленной — биатлонистки Евгении Павловой.

«Помогает ли Павлова? Даёт советы, любовь окрыляет и помогает бежать», — сказал Буртасов.

Победу в спринте одержал Матвей Елисеев, второе место занял Александр Логинов, третьим стал Иван Томилов.