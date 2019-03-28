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Томилов: лёгкости в мышцах не было, а на раскатке настроение вообще упало

Томилов: лёгкости в мышцах не было, а на раскатке настроение вообще упало
Другие / Биатлон

Биатлонист Иван Томилов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Он завоевал бронзовую медаль.

«Немного раздосадован. Но так и предполагалось, что конец сезона сложится тяжело. Ещё на зарядке почувствовал, что нет лёгкости в мышцах, а на раскатке настроение вообще упало. Бронза для меня — хороший результат.

Гонка преследования? Там у нас хорошие шансы, у нас хорошие массажисты, они помогут подготовиться к гонке, несмотря на то, кто спереди и сзади", — приводит слова Томилова сайт «Матч ТВ».

Победителем гонки стал Матвей Елисеев. Серебро завоевал Александр Логинов, ранее занявший второе место в общем зачёте Кубка мира.

Гонка преследования состоится 30 марта.

Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону, Логинов — второй
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