Хованцев: Елисеев на подъёме ещё с чемпионата Европы

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал итоги мужского спринта на чемпионате России в Тюмени. Победу одержал Матвей Елисеев, вторым стал Александр Логинов, третьим — Иван Томилов.

«Многие спортсмены готовились вместе со сборной России. Некоторые не успели восстановиться после последних этапов Кубка мира и IBU. Елисеев на подъёме ещё с чемпионата Европы, но стрелял не очень хорошо для чемпионата России.

Логинов? Ходом был лучший. Трасса в Тюмени очень трудная, чтобы тут показывать результат, нужно иметь хорошо подготовленные лыжи и быть готовым самому.



Томилов тоже находился в расположении сборной России вместе с другими ребятами, с остальным коллективом", — цитирует Хованцева сайт «Матч ТВ».

Гонки преследования на чемпионате России пройдут 30 марта.