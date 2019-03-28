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Хованцев: Елисеев на подъёме ещё с чемпионата Европы

Хованцев: Елисеев на подъёме ещё с чемпионата Европы
Другие / Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал итоги мужского спринта на чемпионате России в Тюмени. Победу одержал Матвей Елисеев, вторым стал Александр Логинов, третьим — Иван Томилов.

«Многие спортсмены готовились вместе со сборной России. Некоторые не успели восстановиться после последних этапов Кубка мира и IBU. Елисеев на подъёме ещё с чемпионата Европы, но стрелял не очень хорошо для чемпионата России.

Логинов? Ходом был лучший. Трасса в Тюмени очень трудная, чтобы тут показывать результат, нужно иметь хорошо подготовленные лыжи и быть готовым самому.

Томилов тоже находился в расположении сборной России вместе с другими ребятами, с остальным коллективом", — цитирует Хованцева сайт «Матч ТВ».

Гонки преследования на чемпионате России пройдут 30 марта.

Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону, Логинов — второй
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