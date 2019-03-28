Слепов: не унываю, что не всё получилось, год на год не приходится. Всем ЗОЖ!

Биатлонист Алексей Слепов, занявший 43-е место в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени, оценил выступление в сезоне.



«Я не унываю, что не всё получилось в этом сезоне, год на год не приходится. На Кубке IBU не было подиумов, но иногда нужно немного перезагрузиться, а дальше будет что-то интересное. Карьера биатлониста продолжается, всем ЗОЖ и всем привет», — приводит слова Слепова сайт «Матч ТВ».

Победителем гонки стал Матвей Елисеев. Второе место занял Александр Логинов. Тройку призёров замкнул Иван Томилов.

Расписание стартов

30 марта

10:15 — гонка преследования, женщины.

12:15 — гонка преследования, мужчины.



31 марта

11:15 — масс-старт, женщины.

14:15 — масс-старт, мужчины.



2 апреля

13:15 — эстафета, женщины.

16:15 — эстафета, мужчины.