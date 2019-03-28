Слепов: не унываю, что не всё получилось, год на год не приходится. Всем ЗОЖ!

Биатлонист Алексей Слепов, занявший 43-е место в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени, оценил выступление в сезоне.
«Я не унываю, что не всё получилось в этом сезоне, год на год не приходится. На Кубке IBU не было подиумов, но иногда нужно немного перезагрузиться, а дальше будет что-то интересное. Карьера биатлониста продолжается, всем ЗОЖ и всем привет», — приводит слова Слепова сайт «Матч ТВ».
Победителем гонки стал Матвей Елисеев. Второе место занял Александр Логинов. Тройку призёров замкнул Иван Томилов.
Расписание стартов
30 марта
10:15 — гонка преследования, женщины.
12:15 — гонка преследования, мужчины.
31 марта
11:15 — масс-старт, женщины.
14:15 — масс-старт, мужчины.
2 апреля
13:15 — эстафета, женщины.
16:15 — эстафета, мужчины.
Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону, Логинов — второй