Логинов: три промаха – это, можно сказать, никакая стрельба

Биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Он занял второе место, совершив три промаха.

«Силы даже в конце сезона ещё остались. Рад, что в непростых погодных условиях показал хорошую скорость. Но три промаха – это, можно сказать, никакая стрельба. Стоя – мой промах. Поторопился немного. Лёжа — пока не знаю, откуда две осечки. Ещё не анализировал.

Многое по такой погоде решали лыжи? Да. Трасса подготовлена очень хорошо. Но из-за большого количества спортсменов она разбивается. Наша сервис-группа хорошо поработала, лыжи катили здорово. Они мне помогли.

Конечно, болельщики порадовали. В будний день пришло так много зрителей. Все кричали, говорили спасибо. Это очень приятно. Спасибо всем, кто пришёл!" — цитирует Логинова «Тюменская арена».

Победителем гонки стал Матвей Елисеев.