Томилов: на втором круге я «заигрался» с Димой Малышко

Биатлонист Иван Томилов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Он завоевал бронзовую медаль, не совершив ни одного промаха.
«Конечно, работой на рубежах очень доволен. Удалось отстреляться чисто. Помог хороший настрой на гонку. Когда уверен в себе, это очень помогает.
Ходом было не так хорошо. На втором круге я «заигрался» по скорости с Димой Малышко. Это сказалось на самочувствии в конце гонки", — приводит слова Томилова «Тюменская арена».
Победителем гонки стал Матвей Елисеев. Серебро завоевал Александр Логинов, ранее занявший второе место в общем зачёте Кубка мира.
Гонка преследования состоится 30 марта. Чемпионат России по биатлону завершится 2 апреля.
Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону, Логинов — второй