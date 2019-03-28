Томилов: на втором круге я «заигрался» с Димой Малышко

Биатлонист Иван Томилов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Он завоевал бронзовую медаль, не совершив ни одного промаха.

«Конечно, работой на рубежах очень доволен. Удалось отстреляться чисто. Помог хороший настрой на гонку. Когда уверен в себе, это очень помогает.

Ходом было не так хорошо. На втором круге я «заигрался» по скорости с Димой Малышко. Это сказалось на самочувствии в конце гонки", — приводит слова Томилова «Тюменская арена».

Победителем гонки стал Матвей Елисеев. Серебро завоевал Александр Логинов, ранее занявший второе место в общем зачёте Кубка мира.

Гонка преследования состоится 30 марта. Чемпионат России по биатлону завершится 2 апреля.