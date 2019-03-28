Елисеев: в этом сезоне мне удалось сделать шаг вперёд

Биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал победу в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Второе место занял Александр Логинов, третьим стал Иван Томилов.

«В этом году удалось пройти весь сезон ровно. Видимо, и силы остались на гонки чемпионата России. В этом сезоне мне удалось сделать шаг вперёд. Хотя не такой огромный. Надо ещё поработать над своими ошибками.

Лыжня из-за тёплой погоды была разбитой. Хотя к мужскому старту её посыпали необходимыми реагентами. Однако трасса снова быстро стала разбитой. И тем, кто стартовал позднее, пришлось очень трудно. Если бы я также позже начинал, то не показал бы результата, что стал победным", — приводит слова Елисеева «Тюменская арена».

Гонка преследования состоится 30 марта.