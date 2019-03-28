Выборы президента МОК пройдут в Афинах в 2021 году

Стало известно место проведения очередных выборов президента Международного олимпийского комитета (МОК). Событие состоится на сессии организации 2021 года в Афинах. Точная дата сессии неизвестна.



Действующим президентом организации является немец Томас Бах, который был избран на пост в сентябре 2013 года. На главенствующем посту он сменил бельгийца Жака Рогге. Бах стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. Тогда за него проголосовали 49 из 93 членов МОК. Конкуренцию победителю составил лишь пуэрториканец Ричард Каррион (29 голосов).

Сообщается, что сам Томас Бах пока не принял окончательного решения о выдвижении своей кандидатуры на переизбрание на новый срок.