Тихонов: Елисеев сможет конкурировать с Логиновым. Если не потеряет голову

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, кто может составить конкуренцию Александру Логинову в сборной России.



«Моё мнение: есть с кем работать, есть молодёжь очень неплохая. Но ни тот, ни другой тренерский коллектив не способны на это. Очень серьёзную конкуренцию Логинову в следующем сезоне при нормальном раскладе может составить только Елисеев, если не потеряет голову и — это, безусловно, главное — при другом тренерском составе.



Я абсолютно не вижу ни Анатолия Хованцева, ни Виталия Норицына. Сезон показал, что этот состав не способен готовить команду, тем более к Олимпиаде. В женской сборной абсолютная безграмотность в стрелковой подготовке. Я лечу туда, уговорили меня, потому что больше об этом сказать некому.



Возможное назначение Ахатовой? Я бы на месте Альбины не согласился. Это опять разъезды, опять без дома, без всего. Но это её решение, она великая спортсменка. Но тренерская работа — другое дело. Хотя не мне решать», — цитирует Тихонова Sport24.

Сегодня, 28 марта, Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России в Тюмени. Александр Логинов стал вторым, Иван Томилов — третьим.