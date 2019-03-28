Гараничев: сам себя порой не понимаю, почему не могу прибавить

Биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Он занял 18-е место, совершив 3 промаха.

«Погодные условия здесь всегда весной не самые простые. Мы же – не северный регион. Снег подтаивал, но организаторам всё равно большое спасибо. Они посыпали селитрой трассу, так что было полегче. В сезоне на Кубке мира порой бежали в условиях и хуже.



Психологически мне нравится бегать дома. Родные люди на трибунах меня поддерживают. А вот руки-ноги тяжёлые, конечно. Даже не знаю, с чем это связано. Возможно, сезон был длинным, много гонок пробежал. Сам себя порой не понимаю, почему не могу прибавить», — приводит слова Гараничева «Тюменская арена».

Победителем гонки стал Матвей Елисеев.