Гимнаст Билявский отказался от участия в чемпионате Европы—2019

Двукратный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Давид Билявский принял решение пропустить чемпионат Европы по гимнастике.



«Вчера прошла контрольная тренировка! И по её результатам я понял, что ещё не готов выходить на европейский помост, немного не хватило времени!



Комбинации уже получаются, но не того качества, чтоб выступить достойно и завоевывать медали. Поэтому мы с моим тренером приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы и честно сказали это нашему руководству! Продолжаем работать дальше, а работы ещё предстоит много», — написал Белявский в своём «инстаграме».

Билявский – семикратный чемпион Европы. На Олимпиаде-2016 он завоевал серебряную награду в командном первенстве и бронзу в упражнении на параллельных брусьях.