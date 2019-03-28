IAAF одобрила заявки пятерых россиян на получение нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила пятерых россиян до участия в международных соревнованиях в 2019 году в нейтральном статусе.

Как информирует пресс-служба IAAF, это Елизавета Каменец (семиборье), Александр Комаров (десятиборье), Раиль Кутуев (прыжок в длину), Лилия Мендаева (только участие в чемпионате Европы для спортсменов не старше 20 лет в беге на 1500 и 3000 метров) и Алексей Шевчук (спортивная ходьба).

В 2019 году IAAF одобрила заявки 68 российских спортсменов на нейтральный статус, 15 атлетам было отказано.

Напомним, в 2015 году членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF было приостановлено. Российские спортсмены могут участвовать в международных турнирах только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.