Роднина: мы получили ответ, был ли переход Медведевой к Орсеру правильным шагом

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала выступление Алины Загитовой (золото) и Евгении Медведевой (бронза) на чемпионате мира в Сайтаме.

«Мне показалось, что после Олимпиады были сделаны достаточно правильные шаги. Понятное дело, что Женя не могла существовать, каждый день тренироваться в той обстановке, в которой она оказалась. И она сделала для себя достаточно непростой, но очень интересный шаг (перейти к тренеру Брайану Орсеру. – Прим. «Чемпионата»). Насколько он правильный, мы всё-таки более или менее получили ответ в этом сезоне. С большими проблемами, но конечный результат всё-таки впечатляет.



То же самое и у Алины, потому что очень сложно, когда ты бываешь второй-третий номер сборной, и вдруг когда ты вырываешься и становишься первым… Сначала ты кому-то в спину смотрела и на кого-то ориентировалась, а теперь тебе все начинают в спину смотреть. Вот это колоссальная нагрузка, в первую очередь психологическая», – сказала Роднина в интервью «Советскому спорту».