Бутырская: у Медведевой нормальная техника для четверных, но пугает её рост

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала слова Евгении Медведевой о том, что она намерена выучить четверные прыжки на следующий сезон.



«Я думаю, что у Жени есть огромное желание. Конечно, она будет пробовать это делать на тренировках. Не знаю, насколько удачно закончится, но ей 19 лет — это немного. Всё абсолютно реально, человеческие возможности большие. Всё выучить возможно, техника у неё нормальная для четверного прыжка. Просто нужно держать себя в форме. Желаю успеха.



Потенциал? Трудно сказать, если бы я видела её попытки на тренировке, то я бы честно сказала, реально это или нет. Не буду высказывать своё мнение, но повторюсь, что возможно всё. Физику где-то подтянет, почему нет?



Кому-то же дано, столько народу прыгают четверные прыжки, им-то можно. Просто её рост, он меня пугает, если бы чуть поменьше была, то у меня и сомнений бы не было, потому что всё имеет значение», — цитирует Бутырскую Sport24.

Медведева хочет выучить четверные прыжки на следующий сезон