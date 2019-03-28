Губерниев: не удивлён победой Глазыриной. Ей есть что доказывать себе и стране

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе Екатерины Глазыриной в спринте на чемпионате России по биатлону.



«Она готовилась к этому чемпионату. Пока у нас уровень женского биатлона не самый звёздный. Поэтому я совсем не удивлён, что Катя победила, и очень рад за неё. Ей есть что доказывать и себе, и стране, и команде. Поэтому в добрый путь.

Что касается дисквалификации, то можно обращать внимание на всё, что угодно, но выступать она имеет право. Можно обращать внимание, что она болеет за «Спартак». А вдруг она за «Локомотив» болеет или за «Зенит»? На это тоже можно обращать внимание», — приводит слова Губерниева интернет-издание Sport24.

В начале мая 2018 года антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов приняла решение о двухлетней дисквалификации Глазыриной с 24 апреля 2018 года. Дисквалификация действовала с момента отстранения спортсменки, поэтому срок оказался меньше. Биатлонистка обвинялась в использовании допинга, по информации из доклада Макларена и данным Московской антидопинговой лаборатории.