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Меркушина: больше ошибок не повторю, менять ничего не собираюсь

Меркушина: больше ошибок не повторю, менять ничего не собираюсь
Другие / Биатлон

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала результаты этого сезона и поделилась планами на подготовку к следующему.

«Конечно, на душе облегчение, что сезон уже закончился, потому что на последних этапах всё шло внатяжку. Физически, считаю, справилась, каждую гонку работала до конца. Устала больше ментально, психологически: на каждый старт настраиваешься, борешься, и от этой борьбы немного устаёшь.

Если анализировать гонки, то можно увидеть, что результат не был каким-то сверхъестественным. Те же секунды, которые проигрывала по сезону, остались и на чемпионате мира. Единственным исключением по сезону был провал на двух этапах – Оберхоф и Рупольдинг, но это закономерно, потому что с больными коленями очень тяжело было бегать.

Пока что не получается бежать все гонки ровно, поэтому надо настраиваться на какие-то отдельно. Но такого, что я бежала плохо, потом хорошо, потом снова плохо, в этом сезоне не было.

Следующий сезон? План не был на один год, он рассчитан до Олимпиады. Больше ошибок не повторю, менять ничего не собираюсь. Буду и дальше готовиться под руководством отца», — цитирует Меркушину XSport.

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Источник: Xsport.ua Сообщить об ошибке
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