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Губерниев: Елисеев и Логинов — одни из лучших даже в мире, это факт

Губерниев: Елисеев и Логинов — одни из лучших даже в мире, это факт
Другие / Биатлон

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении российских биатлонистов в текущем сезоне, выделив Матвея Елисеева и Александра Логинова.

«Что касается выступления мужчин, то, во-первых, ребята побеждают не с таким уж и гигантским количеством промахов, во-вторых, мы понимаем, что это было и в ходе сезона. Уровень сборной команды отличается от уровня всех остальных. Шансы были, но никто этим не воспользовался.

Но то, что Елисеев и Логинов — одни из лучших даже в мире, — это факт, и Елисеев это доказал в последних гонках, попав в масс-старт. Он молодец», — приводит слова Губерниева интернет-портал Sport24.

Напомним, Логинов занял второе место в общем зачёте Кубка мира-2018/19, Елисеев — 29-е.

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